Иван Дорн покорил Сеть клипом, снятым дизайнером Дедпула и Игры Престолов
Певец представил клип на песню Wasted
Иван Дорн/instagram.com/dorn_ivan
Популярный украинский певец Иван Дорн неоднократно доказывал, что он любит творческие эксперименты. Его новый клип на трек Wasted снова это подтвердил.
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В новой видеоработе, стилизированной под компьютерную игру, Дорн предстает в 3D-образе самого себя. Однако на этот раз его герой умеет телепортироваться, пускать молнии из рук и воспламеняться.
Стоит отметить, что режиссером новинки выступил Денис Щукин, который был VFX-дизайнером таких лент, как Дедпул, Логан, Тор: Рагнарек и сериала Игра Престолов.
Клип Ивана Дорна Wasted за сутки набрал более 40 тысяч просмотров на YouTube.
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