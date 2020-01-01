Иван Дорн покорил Сеть клипом, снятым дизайнером Дедпула и Игры Престолов

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Иван Дорн /instagram.com/dorn_ivan

Популярный украинский певец Иван Дорн неоднократно доказывал, что он любит творческие эксперименты. Его новый клип на трек Wasted снова это подтвердил.

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В новой видеоработе, стилизированной под компьютерную игру, Дорн предстает в 3D-образе самого себя. Однако на этот раз его герой умеет телепортироваться, пускать молнии из рук и воспламеняться.

Стоит отметить, что режиссером новинки выступил Денис Щукин, который был VFX-дизайнером таких лент, как Дедпул, Логан, Тор: Рагнарек и сериала Игра Престолов.

Клип Ивана Дорна Wasted за сутки набрал более 40 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Лолита шокировала образом для клипа с отрезанной головой