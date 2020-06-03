"Жутко смотреть": Лолита шокировала образом для клипа с отрезанной головой

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Лолита /Скриншот с YouTube

Популярная певица Лолита Милявская выпустила новую песню под названием Кислород, а также в Instagram опубликовала тизер к грядущему клипу.

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В ролике запечатлена отрезанная лысая голова Лолиты, которая поет отрывок из вышеупомянутого трека. Она лежит в контейнере, где находятся и другие отрубленные части тела.

Многим подписчикам певицы пришлась по душе новая работа, но не сам ролик. "Жутко смотреть", "Образ очень пугающий", - написали в комментариях люди.

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