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"Я помню": Alyona Alyona взорвала YouTube мощным и эмоциональным клипом

Артистка выпустила клип ко Дню защиты детей
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Alyona Alyona
Alyona Alyona
/Скриншот с YouTube

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый эмоциональный клип под названием Помню (Пам'ятаю). Его выход приурочен к Международному дню защиты детей.

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В песне артистка зачитала, вспоминая о своем детстве. В частности, в своих строчках она рассказала о родителях, о взрослении, а также о проблемах, связанных с самоидентификацией, окружением и прочим. В самом же видео снялись разные дети и подростки, а также сама Алена.

"Я не горжусь всем, что делала в жизни, но и не чуждаюсь этого. И если бы мне предложили на выбор другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз", - прокомментировала свою новую работу сама Alyona Alyona.

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Alyona Alyona украинская музыка Помню Пам'ятаю День защиты детей новый клип клип детство рэп тренды YouTube Все теги
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