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LOBODA покорила тренды YouTube с новым клипом: Реакция соцсетей

Певица представила клип под названием Мой
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Светлана Лобода
Светлана Лобода
/instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода, выступающая под псевдонимом LOBODA, выпустила на YouTube новый клип на песню Мой. Он быстро стал популярным в Сети, а также попал в тренды видеохостинга.

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Музыкальное видео, по словам самой Лободы, является калейдоскопом картинок из тысячи жизней одной женщины. В нем показаны эмоции, настроения, портреты, а также разгадка тайны о том, что все люди нуждаются в любви.

В комментариях зрители похвалил песню, отметив, что она навевает воспоминания о любви, а сам клип назвали классным и эффектным. Однако некоторые обнаружили сходство с работами Макса Барских и группы Серебро.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Клип LOBODA - Мой посмотрели более 2,3 миллионов раз, а также попал на 15-ое место в трендах украинского YouTube.

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Светлана Лобода Мой Loboda клип новый клип реакция соцсетей тренды YouTube Все теги
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