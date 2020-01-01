LOBODA покорила тренды YouTube с новым клипом: Реакция соцсетей

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Светлана Лобода /instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода, выступающая под псевдонимом LOBODA, выпустила на YouTube новый клип на песню Мой. Он быстро стал популярным в Сети, а также попал в тренды видеохостинга.

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Музыкальное видео, по словам самой Лободы, является калейдоскопом картинок из тысячи жизней одной женщины. В нем показаны эмоции, настроения, портреты, а также разгадка тайны о том, что все люди нуждаются в любви.

В комментариях зрители похвалил песню, отметив, что она навевает воспоминания о любви, а сам клип назвали классным и эффектным. Однако некоторые обнаружили сходство с работами Макса Барских и группы Серебро.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип LOBODA - Мой посмотрели более 2,3 миллионов раз, а также попал на 15-ое место в трендах украинского YouTube.

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