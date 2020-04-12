Американский рэпер Gucci Mane пожелал хейтерам смерти от коронавируса

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте

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Gucci Mane /Getty Images

Знаменитый американский рэп-исполнитель Gucci Mane опубликовал запись в Twitter, которая разгневала многих его фанатов. Все дело в том, что он пожелал в ней смерти от коронавируса людям, которые его ненавидят.

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"Я молюсь, чтобы те, кто ненавидит меня, умерли от коронавируса", - заявил артист. Примечательно, что твит был сделан в день, когда в США отмечалась Пасха, то есть 12 апреля.

I pray my haters die of corona virus 😷 — Gucci Mane (@gucci1017) April 12, 2020

Многие подписчики негативно отреагировали на такую запись, отметив, что нельзя позволять себе такое говорить в пасхальное утро, а также подчеркнули, что Gucci Mane и сам может стать жертвой Covid-19.

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"Ты выбрал худшее время для такого твита, ведь есть люди, которые сейчас на самом деле оплакивают своих близких, которых они потеряли из-за вируса. Плохой поступок большого друга", - ответил рэперу боец ММА Джеральд Харрис.

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