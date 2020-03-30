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Устроил собачьи бои: Гуф попал в скандал за жестокое обращение с животными

Рэпер натравил своего пса на соседскую собаку
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Гуф
Гуф
/instagram.com/therealguf/

Популярный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов - наст. имя) в недавней Instagram-трансляции демонстрировал выгул своего пса, во время которого натравил животное на соседскую собаку. За это он нарвался на резкую критику от подписчиков, а также на него написали заявление в полицию зоозащитники.

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Во время прямого эфира Долматов устроил собачий бой, после которого подошел к хозяевам другого пса с претензиями. Женщина принесла рэперу свои извинения, заявив, что ее питомец просто сбежал.

Зоозащитники из организации Зооправо решили добиться наказания для Алексея. "Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонароде артист Гуф. И просим привлечь эту звезду к уголовной, административной ответственности. А там может у Алеши и посерьёзнее чего найдут", - написали они, прикрепив запись эфира Гуфа.

В прикрепленном видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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Гуф натравил пса устроил собачьи бои попал в скандал скандал жестокое обращение с животными рэпер Все теги
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