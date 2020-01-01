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Американский певец Джо Диффи умер от коронавируса COVID-19

Музыкант не справился с осложнениями
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Джо Диффи умер от коронавируса
Джо Диффи умер от коронавируса
/Getty Images

Популярный американский кантри-исполнитель и обладатель премии Грэмми Джо Диффи ушел из жизни в воскресенье 29-го марта. Причиной смерти стал коронавирус Covid-19.

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Как сообщает издание Variety, о своем заражении 61-летний музыкант узнал только на прошлой неделе. Болезнь вызвала серьезные осложнения, которые повлекли за собой летальный исход.

Напомним, что Джо Диффи был популярным в 90-ых годах прошлого века, выпустил 13 пластинок (2 золотых, и 2 платиновых), а также стал обладателем премии Грэмми за трек Same Old Train, записанный совместного с несколькими музыкантами.

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