Лев Лещенко заразился коронавирусом COVID-19

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Лев Лещенко /instagram.com/leshchenko_lv/

Совсем недавно стало известно о том, что знаменитый российский певец Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Теперь же издание Super сообщило, что диагноз артиста подтвердился.

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Известно, что тест Лещенко на коронавирус Covid-19 оказался позитивным. В данный момент 78-летний исполнитель уже находится в реанимации в тяжелом состоянии. Уточняется, что вирус вызвал у него двустороннюю пневмонию.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом