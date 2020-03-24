"Поддержка героев": Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом
Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выделил один миллион долларов на борьбу с коронавирусом Covid-19. Об этом он рассказал на своей страничке в Instagram.
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По мнению Шварценеггера, внести свой вклад в борьбу с вирусом должен каждый вместо того, чтобы сидеть на диване и жаловаться. "Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержат этих героев", - заявил актер.
I never believed in sitting on the couch and complaining about how bad things are, I always believed we should all do our part to make things better. This is a simple way to protect our real action heroes on the frontlines in our hospitals, and I’m proud to be part of it. I donated 1 million dollars, and I hope that all of you who can will step up to support these heroes. Go to the link in my bio to help out.
Напомним, что последним вышедшим фильмом с Арнольдом Шварценеггером стал Терминатор: Темные судьбы.
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