"Поддержка героев": Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом

Актер заявил, что каждый должен внести вклад в борьбу с Covid-19

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Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выделил один миллион долларов на борьбу с коронавирусом Covid-19. Об этом он рассказал на своей страничке в Instagram.

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По мнению Шварценеггера, внести свой вклад в борьбу с вирусом должен каждый вместо того, чтобы сидеть на диване и жаловаться. "Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержат этих героев", - заявил актер.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Арнольдом Шварценеггером стал Терминатор: Темные судьбы.

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