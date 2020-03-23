Легендарная итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

Ей было 89 лет

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Лючия Бозе /Getty Images

Знаменитая итальянская актриса Лючия Бозе ушла из жизни в городе Сеговия в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом Covid-19.

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Семья актрисы, в том числе и ее сын Мигель, который является популярным певцом, подтвердили смерть кинозвезды. Об этом сообщили в Twitter.

Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Лючия Бозе была удостоена титула Мисс Италия в 1947-ом году, а уже в 50-ом начала карьеру киноактрисы. Самыми известными лентами с ее участием являются Хроники одной любви и Дама без камелий Микеланджело Антониони, Сатириконе Федерико Феллини, а также Рим в 11 часов Джузеппе Де Сантиса.

Бозе стала второй итальянской знаменитостью, жизнь которой унес Covid-19. Первым был 92-летний архитектор Витторио Греготти.

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