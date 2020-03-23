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Легендарная итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

Ей было 89 лет
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Лючия Бозе
Лючия Бозе
/Getty Images

Знаменитая итальянская актриса Лючия Бозе ушла из жизни в городе Сеговия в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом Covid-19.

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Семья актрисы, в том числе и ее сын Мигель, который является популярным певцом, подтвердили смерть кинозвезды. Об этом сообщили в Twitter.

Лючия Бозе была удостоена титула Мисс Италия в 1947-ом году, а уже в 50-ом начала карьеру киноактрисы. Самыми известными лентами с ее участием являются Хроники одной любви и Дама без камелий Микеланджело Антониони, Сатириконе Федерико Феллини, а также Рим в 11 часов Джузеппе Де Сантиса.

Бозе стала второй итальянской знаменитостью, жизнь которой унес Covid-19. Первым был 92-летний архитектор Витторио Греготти.

Ранее сообщалось о том, что осужденный за изнасилование Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

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