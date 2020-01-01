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Осужденный за изнасилование Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Экс-продюсер находится в изоляции с другими больными заключенными
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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
/Getty Images

Скандальный голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает издание Deadline.

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Диагностировали Вайнштейну коронавирус в исправительном учреждении Венде. В данный момент он пребывает в изоляции вместе с другими заразившимися. Известно, что в Венде запрещено раскрывать историю болезни заключенных, однако представитель правоохранительных органов Нью-Йорка подтвердил информацию о болезни экс-продюсера.

Пока что неизвестно, где именно Харви Вайнштейн мог заразиться Covid-19. Однако в тюрьме Райкерс, где он находился до Венде, уже диагностировано 40 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что Риз Уизерспун шокировала признанием о домогательствах

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