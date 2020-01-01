Changes: Джастин Бибер выпустил первый альбом за пять лет

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Джастин Бибер выпустил альбом /Getty Images

Популярный канадский певец Джастин Бибер неожиданно для многих выпустил новый альбом после пятилетнего перерыва. Пластинка называется Changes и ее уже можно послушать в Сети. В нее вошло семнадцать треков, включая вышедшие ранее Yummy и Intentions.

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Помимо самого Джастина в альбоме приняли участие Трэвис Скотт, Post Malone, Кейлани и другие. "Он по-прежнему остается одной из самых больших в мире поп-звезд, но этот приглушенный, потрясающе красивый альбом говорит о том, что Бибер больше не хочет доминирования в чартах", - прокомментировали новинку The Guardian.

Ранее сообщалось о том, что Джастин Бибер начал принимать наркотики в 13 лет