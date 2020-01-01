"Все было серьезно": Джастин Бибер начал принимать наркотики в 13 лет

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Джастин Бибер /instagram.com/justinbieber

Популярный певец Джастин Бибер, который совсем недавно признался, что страдает от серьезной болезни, рассказал о том, как впервые попробовал наркотики и стал от них зависимым. Его слова передает издание E!News.

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Музыкант поделился, что начал употреблять марихуане еще в 13 лет, и она вызвала у него привыкание. Уже после того он перешел на метамфетамин, грибы и экстази. "Моя охрана приходила в мою комнату ночью, чтобы проверить мой пульс. Люди не знают, насколько все было серьезно", - отметил Бибер.

По его словам, он употреблял наркотики даже сразу после пробуждения ото сна. Певец стал избавляться от пагубной зависимости тогда, когда начал ощущать, что умирает.

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