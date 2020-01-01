Скандальный рэпер Моргенштерн снова покорил тренды YouTube

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Моргенштерн /instagram.com/morgen_shtern/

Популярный и скандальный рэп-исполнитель Моргенштерн выпустил новую акустическую версию своего хита Мне Пох, записанного с Клавой Кокой, а также новый клип на него. И, как все его новинки, эта также оказалась в ТОПе трендов украинского YouTube.

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На этот раз песня оказалась более нежной и спокойной, нежели ее оригинальная версия, которая успела наделать много шума в Сети. Здесь Клава Кока сыграла на фортепиано, а сам Моргенштерн - на гитаре. Кроме этого, в треке приняли участие музыканты, играющие на других живых инструментах, а сама манера исполнения у артистов тоже была изменена.

Клип на акустическую версию песни Моргенштерна и Клавы Коки - Мне Пох набрал 3,7 млн просмотров, 335 тыс лайков и 30 тыс дизлайков, занял 2-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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