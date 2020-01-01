Чоткий Паца порвали YouTube пародией на скандального Моргенштерна

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Чоткий Паца - YUNG HEFNER /Скриншот с YouTube

Знаменитые украинские блогеры и комики из проекта Чоткий Паца представили свежую пародию на один из самых популярнейших треков в Сети за последнее время - Yung Hefner от скандального рэпера Моргенштерна. Новая видеоработа за считанные часы попала в тренды YouTube.

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В пародийном клипе, как и в оригинале, тот же мотив и тоже есть танцующие девушки. Вот только у Чоткого Паца все актеры в вышиванках, ведь на популярный бит они положили текст знаменитой украинской колядки, а действие видео происходит в обычном украинском доме 19-го столетия.

Пародия от Чоткого Паца на клип MORGENSHTERN - YUNG HEFNER за несколько часов собрала более 650 тысяч просмотров, 120 тысяч лайков и 8 тыс дизлайков. Видео попало на 3-е месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло, Потап и Мишель Андраде порвали YouTube украиноязычным клипом