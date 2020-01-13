"В последний путь": Шнуров описал свою смерть после скандального клипа

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Сергей Шнуров /instagram.com/shnurovs

Популярный музыкант Сергей Шнуров, солист группы Ленинград, был раскритикован православным общественным деятелем Сергеем Алиевым, предсказавшим ему внезапную кончину. Такое заявление тот сделал из-за клипа коллектива, который носит название i_$uss.

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Шнуров отреагировал на слова Алиева в привычной для себя стихотворной форме, которая была приправлена долей иронии. Он написал, что умрет худым, а прохожие будут гадать - спился он или скончался от стыда? Но итог, по словам Сергея, будет лишь один: виной всему будет клип.

Стоит отметить, что у клипа группы Ленинград - i_$uss уже набралось 19 миллионов просмотров на YouTube.

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