"В последний путь": Шнуров описал свою смерть после скандального клипа
Популярный музыкант Сергей Шнуров, солист группы Ленинград, был раскритикован православным общественным деятелем Сергеем Алиевым, предсказавшим ему внезапную кончину. Такое заявление тот сделал из-за клипа коллектива, который носит название i_$uss.
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Шнуров отреагировал на слова Алиева в привычной для себя стихотворной форме, которая была приправлена долей иронии. Он написал, что умрет худым, а прохожие будут гадать - спился он или скончался от стыда? Но итог, по словам Сергея, будет лишь один: виной всему будет клип.
Когда умру скоропостижно, В последний путь меня попрут. Я буду возлежать бездвижно, Худой, как арматуры прут. Зеваки спросят у прохожих, - Как вдруг почил бесстыжий муж, На “спился” что-то не похоже, Не от стыда ли помер уж? Восток уже зарделся зорькой, Процессия давно в пути. Ответит, им пыхнув махоркой, Какой-нибудь небритый тип, - Бывало не вязал он лыка, И неумерен был во всём, Но сдох от клипа, горемыка. Теперь мы гробик с ним несём.
Стоит отметить, что у клипа группы Ленинград - i_$uss уже набралось 19 миллионов просмотров на YouTube.
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