"Чудо-фильмища": Шнуров высмеял российское кино в матерном стихе

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Сергей Шнуров /instagram.com/shnurovs/

Популярный музыкант, солист группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал новую запись в своем Instagram, в которой снова в стихотворной форме высказался о волнующих его событиях. На этот раз под его прицел попали новые российские фильмы Вторжение и Союз спасения.

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Шнуров с иронией рассказал об ажиотаже вокруг вышеупомянутых кинопродуктов, подчеркнув, что со всех сторон слышит восторженные отзывы. Однако сам он, по собственному же заявлению, посмотреть их не может, так как находится в другой стране на отдыхе, но в шутку раздумывает прямо с пляжа вернуться домой.

Стих Шнурова из его Instagram /Скриншот

Ранее сообщалось о том, что полиция РФ оштрафовала Шнурова и Noize MC за мат на концерте