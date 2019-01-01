"Оскорбили чувства": Netflix попали в скандал из-за комедии про Иисуса-гея

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Комедия Первое искушение Христа /Flickr

В начале декабря на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера 46-минутной комедии Первое искушение Христа от бразилиских комиков Porta dos Fundos. Именно в их стране христианская общественность оказалась возмущена проектом и теперь просит отменить его, хотя сами авторы считают, что в ней нет никаких оскорблений.

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По сюжету, Иисус Христос знакомит свою семью со своим бойфрендом, Дева Мария любит покуривать марихуану, а также в ленте появляется Бог в человеческом образе, который в один момент говорит Иисусу, что знает о нем все, даже то, что тот мастурбирует. Кроме этого, в фильме полно шуток о религии, сексе и наркотиках.

Общество просит от Netflix публичного опровержения информации о том, что Иисус Христос был гомосексуалистом, в Сети появляются заявления об оскорблении чувств верующих, люди стали отменять подписку на сервис, а также на сайте Change.org уже появилась петиция с требованием убрать фильм с платформы. Под ней подписалось более двух миллионов человек.

Комедия Первое искушение Христа доступна подписчикам Netflix со всего мира.

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