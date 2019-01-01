"Она прекрасна": Роберт Де Ниро прокомментировал скандал с фильмом Ирландец

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Роберт Де Ниро в фильме Ирландец /Flickr

Недавно вышедший гангстерский эпос Мартина Скорсезе Ирландец уже расхвалили многие зрители и критики, назвав ленту одной из лучших работ режиссера. Однако были и те, кто нашел и так называемые минусы - некоторые зрители остались недовольны экранным временем Анны Пэкуин, заявив, что такая роль является откровенным сексизмом.

Внимание! В дальнейшем тексте присутствуют спойлеру к фильму Ирландец.

Анна Пэкуин в фильме Ирландец /Flickr

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Все дело в том, что Пэкуин, играющая Пегги - одной из дочерей Фрэнка Ширана (Роберт Де Ниро), практически всю ленту молчит, а ее единственная фраза звучит только ближе к концу, когда она обращается к родителю после новостей о смерти Джимми Хоффы: "Почему? Почему? Почему ты не позвонил Джо?". Однако на заявления о сексизме ответил сам Де Ниро.

"Она получилась очень мощной, что и требовалось. Возможно, в других эпизодах между ней и Фрэнком могло быть больше взаимодействия, но получилось так. Она прекрасна, и это невозможно не заметить", - подчеркнул актер. Многие зрители согласились с ним, заявив, что актриса максимально проявила свой талант, показав отношения к отцу взглядом и поведением, практически не используя реплик.

Напомним, фильм Ирландец от культового режиссера Мартина Скорсезе вышел на Netflix 27-го ноября.

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