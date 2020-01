"Не поддается лечению": Леди Гага призналась, что ее насиловали в 19 лет

Поделись







Знаменитая певица Леди Гага совсем недавно стала новой гостьей на шоу Опры Уинфри, где впервые сделала откровенное признание о том, что несколько лет назад она подвергалась сексуальному насилию. По словам артистки, виновным был знакомый ей с детства человек. Но имени она не назвала.

"Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте. Из-за этого у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство. И к сожалению, эта болезнь не поддается лечению", - заявила Леди Гага. Она также рассказала, что чувствовала сильную головную боль, которая возвращается к ней до сих пор, а также пыталась спастись в работу, но даже это ей не помогало.

Стоит отметить, что в 2015-ом году Леди Гага выпустила клип на песню Til It Happens To You, которая является саундтреком к документальному фильму The Hunting Ground. В нем идет речь о сексуальном насилии в колледжах США.

