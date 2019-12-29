"Это фейк": Звезда Игры Престолов опроверг новость о своей смерти
В конце декабря в мировых СМИ появилась информация о том, что ушел из жизни один из актеров из сериала Игра Престолов Эндрю Данбар, сыгравший дублера Теона Грейджоя и появившийся в нескольких эпизодических моментах. Однако чуть позже оказалось, что он жив и здоров, и даже лично высказался по поводу произошедшего.
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По словам Данбара, журналисты написали о кончине другого человека с точно такими же именем и фамилией. После этого он решил обратиться ко всем поклонникам, чтобы прояснить ситуацию: "Со мной все в порядке. Так странно, что я должен это писать, но сегодня я получил много сообщений о том, что умер. Понятно, что это фейк, но из-за ленивой журналистики мое фото было в новостях о смерти человека с таким же именем. Мне просто хотелось устранить любую путаницу и выразить соболезнования его семье и друзьям".
I’m fine. Yes, It’s weird that I have to post this but I’ve been getting lots of messages today about me being dead. Clearly this is not true, but because of some lazy journalism my photo has been associated with the passing of a man who shares my name. I just wanted to clear up any confusion and give my condolences to his family and friends.
Пока что неизвестно, будет ли Эндрю обращаться в суд с обвинением против иностранных журналистов.
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