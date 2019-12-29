"Это фейк": Звезда Игры Престолов опроверг новость о своей смерти

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Эндрю Данбар в Игре Престолов /Flickr

В конце декабря в мировых СМИ появилась информация о том, что ушел из жизни один из актеров из сериала Игра Престолов Эндрю Данбар, сыгравший дублера Теона Грейджоя и появившийся в нескольких эпизодических моментах. Однако чуть позже оказалось, что он жив и здоров, и даже лично высказался по поводу произошедшего.

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По словам Данбара, журналисты написали о кончине другого человека с точно такими же именем и фамилией. После этого он решил обратиться ко всем поклонникам, чтобы прояснить ситуацию: "Со мной все в порядке. Так странно, что я должен это писать, но сегодня я получил много сообщений о том, что умер. Понятно, что это фейк, но из-за ленивой журналистики мое фото было в новостях о смерти человека с таким же именем. Мне просто хотелось устранить любую путаницу и выразить соболезнования его семье и друзьям".

Пока что неизвестно, будет ли Эндрю обращаться в суд с обвинением против иностранных журналистов.

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