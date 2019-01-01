"Идите к черту": Эмилия Кларк призналась, что ее заставляли сниматься голой

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Эмилия Кларк /Getty Images

Популярная актриса Эмилия Кларк неоднократно снималась обнаженной в знаменитом сериале Игра Престолов, где исполняла главную роль. Однако совсем недавно она призналась, что в одном из новых проектов с ее участием ее хотели принудь снова раздеться перед камерами, но теперь без предварительной договоренности.

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Кларк не раскрыла, какой именно это был проект, однако поведала, что на площадке ее уговаривали, задавая вопрос: "Ты же не хочешь разочаровывать фанатов Игры Престолов". Актриса ответила на это коротко: "Идите к черту".

Напомним, что сериал Игра Престолов завершился в мае этого года. Уже 5-го декабря ее можно будет вновь увидеть на больших экранах в праздничной комедии Рождество на двоих.

Ранее сообщалось о том, что Эмилия Кларк рассекретила виновника ляпа со стаканчиком в Игре Престолов