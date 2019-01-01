Эмилия Кларк рассекретила виновника ляпа со стаканчиком в Игре Престолов

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Эмилия Кларк /Getty Images

Один из самых заметных киноляпов в восьмом сезоне сериале Игра Престолов стал стаканчик с кофе на столе возле Дейенерис Таргариен. Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая ее, только недавно сделала признание на Ночном шоу с Джимми Фэлллоном о том, кто же все-таки стал виноватым в случившемся.

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По ее словам, на одной из вечеринок перед вручением премии Эмми к ней подошел актер Конлет Хилл, сыгравший Вариса в сериале, отвел ее в стороне, и признался, что это был его стаканчик. "Он такой: "Думаю да, прости, дорогая, не хотел ничего говорить, потому что все винили тебя", - вспомнила Кларк, добавив, что во время беседы актер мог быть пьян.

Ранее сообщалось о том, что по Игре Престолов снимут сериал о Таргариенах