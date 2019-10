Эмилия Кларк рассекретила виновника ляпа со стаканчиком в Игре Престолов

Один из самых заметных киноляпов в восьмом сезоне сериале Игра Престолов стал стаканчик с кофе на столе возле Дейенерис Таргариен. Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая ее, только недавно сделала признание на Ночном шоу с Джимми Фэлллоном о том, кто же все-таки стал виноватым в случившемся.

