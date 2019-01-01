Создатели Игры Престолов наконец-то объяснили ляп со стаканчиком

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Сцена с ляпом в Игре Престолов /Flickr

Шоураннеры сериала Игры Престолов Дэвид Бенниоф и Дэниэл Уайсс в одном из своих последних интервью наконец-то высказались о популярном ляпе, связанным с кофейным стаканчиком в одной из серий финального сезона.

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По словам Бенниофа, это похоже на создание персидского ковра, когда автором сознательно допускается ошибка, ведь "только Бог может сделать что-то идеальным". "Поэтому я и поставил на стол чашку кофе. Это было сознательное, согласованное заявление", - сразу же, смеясь, добавил Уайсс.

Дэвид Бенниофф и Д.Б. Уайсс /Getty Images

Однако позже они признались, что на съемочной площадке никто из команды просто-напросто не смог заметить такой реквизит. "Мы так сильно концентрировались на Дейенерис и Джоне, что не увидели стакан прямо в центре. Поначалу я не мог поверить, что это произошло. А потом мы почувствовали стыд", - резюмировали шоураннеры.

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Напомним, что киноляп со стаканчиком кофе зрители обнаружили в 4-ой серии 8-го сезона Игры Престолов. Сам же сериал подошел к концу в мае 2019-го.

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