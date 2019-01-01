LOBODA порвала тренды новым хитом: Реакция соцсетей

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LOBODA - Мира мало /instagram.com/lobodaofficial/

Популярная певица украинского происхождения Светлана Лобода, которая не так давно снялась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна, выпустила новый трек Мира мало и Lyric-видео на него.

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Свежая композиция является лирической, хотя в ней и присутствует танцевальный мотив в припеве. Певица снова спела о любви, однако в комментарии к музыкальному видео она сообщила, что это последняя ее работа в таком привычном стиле.

Комментаторы, послушавшие новинку, похвалили ее, заявив, что любят певицу, и отметив, что в песне нет грубостей. Некоторые также заявили, что иногда композиции Лободы позитивно воспринимаются не с первого раза, а также сравнили артистку с Максом Барских. Фанаты певицы заявили о желании увидеть клип на эту песню, а другие все же написали, что Светлана может и лучше.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Lyric-видео Светланы Лободы на трек Мира мало уже набрало 300 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков, заняв 20-ое место в трендах YouTube.

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