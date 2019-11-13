"Нагло обманули": Ирина Билык высказалась о скандале с концертом в Харькове
Знаменитая украинская певица Ирина Билык после концерта, прошедшего в Харькове, оказалась в центре скандала. Все дело в том, что, по ее словам, организаторы обманули слушателей, а те, в свою очередь, обратились в полицию из-за того, что им не захотели возвращать деньги за билеты.
Читай также: Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала
Сообщается, что на концерте Билык спела всего три песни, а остальные номера были исполнены детьми, что вызвало недовольство у собравшейся публики. Сама же певица заявила, что в этом вина организаторов, которые не предупредили фанатов о том, что этот концерт не был сольным.
"Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию... наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было", - резюмировала Билык, добавив, что еле сдерживает себя, чтобы не обнародовать имена виновных, а также пообещала, что впереди у нее грандиозный тур, на котором она оторвется по полной вместе со своими поклонниками.
До последнего надеялась, что этот пост будет таким же светлым, добрым, с дискуссией, как у нас с вами обычно и бывает, но нет. Пишу эти строки потому что мне обидно за ВАС! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Отдельно для всех, а так же для СМИ хочу пояснить: Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями.Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена. Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать. Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких алчных до наживы людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной! Всегда ваша, Ира.
Ранее сообщалось о том, что Иван Дорн снял ремейк клипа ВВ - Танці c украинскими звездами