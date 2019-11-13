"Нагло обманули": Ирина Билык высказалась о скандале с концертом в Харькове

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Ирина Билык /instagram.com/bilyk_iryna/

Знаменитая украинская певица Ирина Билык после концерта, прошедшего в Харькове, оказалась в центре скандала. Все дело в том, что, по ее словам, организаторы обманули слушателей, а те, в свою очередь, обратились в полицию из-за того, что им не захотели возвращать деньги за билеты.

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Сообщается, что на концерте Билык спела всего три песни, а остальные номера были исполнены детьми, что вызвало недовольство у собравшейся публики. Сама же певица заявила, что в этом вина организаторов, которые не предупредили фанатов о том, что этот концерт не был сольным.

"Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию... наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было", - резюмировала Билык, добавив, что еле сдерживает себя, чтобы не обнародовать имена виновных, а также пообещала, что впереди у нее грандиозный тур, на котором она оторвется по полной вместе со своими поклонниками.

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