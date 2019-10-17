"Нужно время": Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала

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Таисия Повалий /instagram.com/tpovaliyofficial/

Не так давно певица Таисия Повалий попала в скандал из-за концерта, который должен был состояться 10-го декабря в киевском дворце Украина. Тогдашний его директор заявил, что договоренностей по поводу выступления не было, а сама артистка негативно высказалась по этому поводу. Теперь же она сообщила об отмене запланированного шоу.

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Повалий написала в Instagram, что надеялась на чудо, а также, что чувствует мощную поддержку от своих фанатов. Она заявила, что готовит новый материал, а для юбилейного концерта в Киеве ей еще нужно время.

"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!", - отметила певица, опубликовав отрывок из новой песни под названием 1000 лет.

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