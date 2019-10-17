"Нужно время": Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала
Не так давно певица Таисия Повалий попала в скандал из-за концерта, который должен был состояться 10-го декабря в киевском дворце Украина. Тогдашний его директор заявил, что договоренностей по поводу выступления не было, а сама артистка негативно высказалась по этому поводу. Теперь же она сообщила об отмене запланированного шоу.
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Повалий написала в Instagram, что надеялась на чудо, а также, что чувствует мощную поддержку от своих фанатов. Она заявила, что готовит новый материал, а для юбилейного концерта в Киеве ей еще нужно время.
"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!", - отметила певица, опубликовав отрывок из новой песни под названием 1000 лет.
Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! ⠀ Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперёд! ⠀ Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придаёт сил! ⠀ Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!😋😂 ⠀ Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу❤️ ⠀ До встречи немножечко позже!😘 ⠀ PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!! Музыка и стихи — @alekseymalakhov ⠀ Ссылка в шапке профиля) ☝️ #таисияповалий #1000лет #алексеймалахов
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