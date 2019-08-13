"Задолбало!": Таисия Повалий высказалась о скандале из-за концерта в Киеве

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Таисия Повалий /instagram.com/tpovaliyofficial

Знаменитая певица Таисия Повалий совсем недавно объявила о первом за пять лет ее сольном концерте в Киеве, который должен состоятся во Дворце Спорта. Однако его директор Роман Недзельский заявил, что мероприятие не планируется, а организаторы даже с ним не связывались. К слову, и многие пользователи соцсетей стали негативно высказываться об артистке, заяявляя, что та гастролирует в оккупированном Крыму и выступает в России.

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На такое скандальное заявление Повалий жестко отреагировала в своем Instagram. Артистка заявила, что не была в Крыму, законы Украины не нарушала, а также выразила непонимание тем фактом, что она, будучи гражданкой Украины и Народной артисткой Украины, не может петь в родной стране. Кроме этого, Таисия Николаевна подчеркнула, что теперь ей придется потратить свое время на суды.

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