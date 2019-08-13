"Задолбало!": Таисия Повалий высказалась о скандале из-за концерта в Киеве
Знаменитая певица Таисия Повалий совсем недавно объявила о первом за пять лет ее сольном концерте в Киеве, который должен состоятся во Дворце Спорта. Однако его директор Роман Недзельский заявил, что мероприятие не планируется, а организаторы даже с ним не связывались. К слову, и многие пользователи соцсетей стали негативно высказываться об артистке, заяявляя, что та гастролирует в оккупированном Крыму и выступает в России.
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На такое скандальное заявление Повалий жестко отреагировала в своем Instagram. Артистка заявила, что не была в Крыму, законы Украины не нарушала, а также выразила непонимание тем фактом, что она, будучи гражданкой Украины и Народной артисткой Украины, не может петь в родной стране. Кроме этого, Таисия Николаевна подчеркнула, что теперь ей придется потратить свое время на суды.
ЗА-ДОЛ-БА-ЛО сплошное ВРАНЬЁ вокруг моей персоны‼‼‼ Отвечаю ещё раз❗ В Крыму НЕ БЫЛА‼‼‼ Крымчан с Днём России НЕ ПОЗДРАВЛЯЛА‼‼‼ Подумайте, меня бы не впустили В УКРАИНУ, где Я ЖИВУ ВСЕ 5-ть ЛЕТ‼‼‼ На гастроли НЕ "УБЕГАЮ’’ а ВЫЕЗЖАЮ‼‼‼ПРОШУ ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫДАВАТЬ В ЭФИР‼‼‼ НИ ОДИН ЗАКОН УКРАИНЫ Я НЕ НАРУШАЛА‼‼‼ И НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ МНЕ, ГРАЖДАНКЕ УКРАИНЫ, НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ УКРАИНЫ, НЕЛЬЗЯ ПЕТЬ НА РОДИНЕ⁉⁉⁉ Не хочется тратить драгоценное время НА СУДЫ ‼‼‼‼‼ А ПРИДЁТСЯ ‼‼‼‼‼‼‼
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