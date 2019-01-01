Новый скандал: YouTube заблокировал хит группы KAZKA на две недели

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KAZKA /facebook.com/kazka.band

Знаменитая украинская группа KAZKA еще в начале лета выпустила новый хит, который называется Пісня сміливих дівчат (Песня смелых девушек). Однако совсем недавно композиция пропала с YouTube на целых две недели, а сами музыканты попытались выяснить, в чем же причина блокировки трека.

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"Формальным поводом для блокирования стал необоснованный страйк в связи с "неоригинальностью контента". Нам понадобилось две недели, чтобы разобраться с ничем не мотивированной очередной атакой на нас. Но самое неприятное то, что, имея все основания, мы пока даже не можем обратиться в суд, поскольку не знаем ответчика в лицо", - рассказала группа KAZKA в официальном обращении.

Пісня сміливих дівчат снова появилась на YouTube и уже имеет 3,7 миллиона просмотров, 45 тыс лайков и 2,2 тыс дизлайков.

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