"Просто шикарно": В Сети расхвалили новый клип THE HARDKISS

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The Hardkiss - Хто, як не ти /Скриншот с YouTube

Популярная украинская группа во главе с певицей Юлией Саниной The Hardkiss выпустила новое Lyric-видео на песню Хто, як не ти (Кто, если не ты). Новинка быстро обрела популярность, а также попала в тренды YouTube.

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В музыкальном видео помимо текста песни появилась еще и сама солистка группы, которая спела в разных образах. Санина примерила десять различных костюмов, которые своеобразно отобразили состояния певицы, о которых также можно услышать в самом треке.

Слушатели назвали новинку шикарной и очень красивой, а к тому же поблагодарили музыкантов за то, что они своими песнями прививают любовь к украинскому языку, делая его стильным, дорогим и модным. Фанаты отметили, что Юлия поет с любовью, а ее тексты наполнены богатыми словами. А кроме этого подписчики написали, какой образ больше всего им пришелся по душе.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Lyric-видео группы THE HARDKISS на песню Хто, як не ти (Кто, если не ты) уже набрало 307 тысяч просмотров, а также попало на 26-ое место в тренды YouTube.

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