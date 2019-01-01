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Песня смелых девушек: Новый хит группы KAZKA порвал тренды YouTube

Группа Kazka выпустила новый трек-манифест
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KAZKA выпустила гимн смелых женщин
KAZKA выпустила гимн смелых женщин
/facebook.com/kazka.band

Популярная группа KAZKA, которая наделала много шума треком Плакала, выпустила новый трек Пісня сміливих дівчат (Песня смелых девушек). Новинка успела попасть в тренды YouTube, а также имеет все шансы стать одним из главных хитов коллектива.

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Данная композиция является гимном смелых девушек, женским манифестом. Как сказано в подписи в Сети, авторы этим треком призвали всех женщин планеты знать себе цену и никогда не позволять обидеть себя.

Новый трек KAZKA уже послушали более 920 тысяч раз на YouTube, поставили 22 тыс лайков и менее тысячи дизлайков. Кроме этого композиция попала в тренды видеохостинга на 14-ое место.

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Kazka Плакала Песня смелых девушек Пісня сміливих дівчат новый трек хит тренды YouTube Все теги
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