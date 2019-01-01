Олег Винник порадовал соцсети веселой песней о Натали

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Винник выпустил трек Наталья-Натали /скриншот с YouTube

Популярный украинский певец и любимец женщин Олег Винник выпустил на YouTube новый сингл, который называется женским именем Наталя-Наталі (Наталья-Натали). Украиноязычная песня вышла веселой, а также коснулась важной и актуальной темы.

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Как сообщается в описании к композиции, в ней поется о людях, которые гонятся за лайками в соцсетях, а сам Олег Винник делится хорошим лекарство от интернет-зависимости. Ну и, конечно же, не обошлось без романтики - здесь артист признается в любви некой девушке по имени Натали.

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