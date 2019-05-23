"Мы пара": Потап и Настя Каменских перепели на свадьбе свой хит

Поделись







Потап и Каменских перепили хит Не Пара /instagram.com/viva_ukraine_magazine

В четверг, 23 мая, прошла звездная свадьба Потапа и Насти Каменских, которые до последнего скрывали свои отношения от масс. На празднике присутствовали различные знаменитости, а сам жених в этот представил клип Константа, в котором признался в любви своей возлюбленной.

Читай также: Потап выпустил клип о любви к Каменских: Реакция соцсетей

Одним из главных событий на празднике стали выступления молодожен. Например, Каменских исполнена свой лирический трек Обіцяю, а Потап новый хит Константа. Кроме этого, виновники торжества снова объединились в дуэт, перепев один из своих главных хитов Не Пара, несколько изменив слова песни.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских выпустила лирический клип