"Мы пара": Потап и Настя Каменских перепели на свадьбе свой хит
Звездная свадьба состоялась 23 мая
Потап и Каменских перепили хит Не Пара/instagram.com/viva_ukraine_magazine
В четверг, 23 мая, прошла звездная свадьба Потапа и Насти Каменских, которые до последнего скрывали свои отношения от масс. На празднике присутствовали различные знаменитости, а сам жених в этот представил клип Константа, в котором признался в любви своей возлюбленной.
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Одним из главных событий на празднике стали выступления молодожен. Например, Каменских исполнена свой лирический трек Обіцяю, а Потап новый хит Константа. Кроме этого, виновники торжества снова объединились в дуэт, перепев один из своих главных хитов Не Пара, несколько изменив слова песни.
Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских выпустила лирический клип