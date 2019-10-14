"Позорный приговор": Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее в Украину
Знаменитая певица Наташа Королева опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о том, чтобы тот отменил ее запрет на въезд в страну, добавив видео со своей покойной бабушкой.
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По словам артистки, ее бабушка просила разрешить въезд внучки в Украину за неделю до своей смерти. Кроме этого, Королева утверждает, что олицетворяет колорит и темперамент страны, а также надеется, что новые люди у власти, которые, как она написала, являются порядочными людьми с трезвым взглядом на жизнь, смогут отменить это дело, которое, по ее мнению, является сфабрикованным. Певица отметила также, что отправила письмо Владимиру Зеленскому. "Только он своей волей может отменить этот позорный приговор", - добавила Наталья.
Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
Напомним, что еще въезд в Украину Наташе Королевой запретили еще в октябре 2016-го года. С того времени только один раз в 2017-ом ее впустили в страну, чтобы она смогла поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
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