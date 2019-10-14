"Позорный приговор": Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее в Украину

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Наташа Королева /instagram.com/koroleva__star/

Знаменитая певица Наташа Королева опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о том, чтобы тот отменил ее запрет на въезд в страну, добавив видео со своей покойной бабушкой.

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По словам артистки, ее бабушка просила разрешить въезд внучки в Украину за неделю до своей смерти. Кроме этого, Королева утверждает, что олицетворяет колорит и темперамент страны, а также надеется, что новые люди у власти, которые, как она написала, являются порядочными людьми с трезвым взглядом на жизнь, смогут отменить это дело, которое, по ее мнению, является сфабрикованным. Певица отметила также, что отправила письмо Владимиру Зеленскому. "Только он своей волей может отменить этот позорный приговор", - добавила Наталья.

Напомним, что еще въезд в Украину Наташе Королевой запретили еще в октябре 2016-го года. С того времени только один раз в 2017-ом ее впустили в страну, чтобы она смогла поприсутствовать на похоронах своей бабушки.

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