"Умоляю тебя": Продюсер Ласкового Мая попросил Зеленского впустить его в Украину

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Андрей Разин /Wikipedia

Популярный продюсер Андрей Разин, сотрудничавший с группой Ласковый Май, сделал публикацию в Instagram, в котором обратился к президенту Украины Владимир Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд в Украину.

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Разин написал, что он очень хотел бы проведать Нину Кирсу, певицу из группы Фристайл, которая в данный момент находится в коме в родной Полтаве. "Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины", - написал продюсер, который пока что ответа на просьбу не получил.

Напомним, что Нина Кирсо находится в тяжелом состоянии еще с 1-го июня 2018-го года. Тогда ее обнаружили без сознания в своем доме после инсульта, отвезли на лечение в Киев, а после - вернули в Полтаву. В данный момент певица находится в коме.

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