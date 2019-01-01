Гуф рассказал о скандале с Тимати, въезде в Украину и шизофрении

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Осторожно, Собчак! /Скриншот с YouTube

Популярный российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, стал новым гостем в шоу Осторожно, Собчак! с ведущей Ксенией Собчак. Он показал свой загородный дом, а также ответил на множество волнующих вопросов и сделал это, как заверила сама Собчак, предельно откровенно.

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В ходе полуторачасового выпуска Гуф рассказал о скандальной песне Москва, записанной вместе с Тимати, клип на котрую стал самым провальным видео в русскоязычном YouTube. Артист отметил, что не получил ни копейки за трек, однако, по словам его коллеги, "наверху" работу оценили.

Кроме этого, Долматов поведал о проблемах со здоровьем, в том числе - о вялотекущей шизофрении, о концертах в Крыму и запрете въезда в Украину, о том, как провел 40-летний юбилей, о своей личной жизни, об употреблении тяжелых и легких наркотиков, а также о Versus-баттле с бывшим коллегой по группе CENTR Птахой, за который он получил 4 млн рублей.

Выпуск шоу Осторожно, Собчак! с Гуфом уже посмотрели 2,3 миллиона раз, поставили 80 тыс лайков и 20 тыс лайков. Также он попал на 14-ое место в трендах украинского YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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