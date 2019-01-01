Иван Дорн снял ремейк клипа ВВ - Танці c украинскими звездами
Популярный украинский музыкант Иван Дорн не так давно перепел хит группы Воплі Відоплясова - Весна, а теперь выпустил еще один ремейк на трек и клип (который, кстати говоря, стал первым в истории отечественного шоу-бизнеса) команды Олега Скрипки под названием Танці, отметившему в этом году 30-летие.
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Музыкальный видеоремейк вышел на YouTube-канале журнала СЛУХ. А в воссоздании всех сцен из оригинала помимо самого Дорна, который мастерски перевоплотился в Скрипку, снялись также Андрей Шабанов, Владимир Остапчук, блогер ЯнГо и главный редактор СЛУХа Максим Сердюк.
Ремейк клипа ВВ - Танці за сутки набрал 57 тысяч просмотров на YouTube.
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