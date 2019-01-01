Иван Дорн спел на украинском в Москве с экс-участником группы 5`Nizza
Дорн и SunSay исполнили кавер на песню Вопли Видоплясова - Весна
Иван Дорн/instagram.com/dorn_ivan
27 октября в Москве в клубе RED прошел концерт украинской группы SunSay, солистом котором является Андрей Запорожец (экс-участник дуэта 5`Nizza). Во время их выступления на сцену вышел популярный певец Иван Дорн, с которым музыканты совместно исполнили одну композицию.
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Дорн и SunSay перепели знаменитый хит группы Вопли Видоплясовы - Весна. Артисты не стали ничего менять и исполнили трек на украинском языке, который положительно восприняли зрители, судя по видео с концерта, опубликованному на YouTube.
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