Иван Дорн спел на украинском в Москве с экс-участником группы 5`Nizza

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Иван Дорн /instagram.com/dorn_ivan

27 октября в Москве в клубе RED прошел концерт украинской группы SunSay, солистом котором является Андрей Запорожец (экс-участник дуэта 5`Nizza). Во время их выступления на сцену вышел популярный певец Иван Дорн, с которым музыканты совместно исполнили одну композицию.

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Дорн и SunSay перепели знаменитый хит группы Вопли Видоплясовы - Весна. Артисты не стали ничего менять и исполнили трек на украинском языке, который положительно восприняли зрители, судя по видео с концерта, опубликованному на YouTube.

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