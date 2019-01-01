MARUV получила награду MTV как лучшая российская певица

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Maruv на MTV EMA /Getty Images

В городе Севилья (Испания) состоялась церемония награждения престижной музыкальное премии MTV Europe Music Awards. Тейлор Свифт, которую American Music Awards признали артисткой десятилетия, победила в номинациях Лучшая американская певица и Лучшее видео с клипом ME!. Билли Айлиш, в свою очередь, забрала награду за лучшую песню (Bad Guy), лучшей рок-группой стали Green Day, а рок-иконой признали Лиама Галлахера.

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Популярная певица Maruv также была отмечена на престижной премии. Она одержала победу как лучшая российская исполнительница. За статуэткой она приехала лично, нарядившись в латексный комбинезон и блестящее платье.

Полный список победителей в официальном видеоролике от Billboard Charts:

Ранее сообщалось о том, что Jah Khalib порвал YouTube дуэтом с MARUV