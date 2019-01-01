"Почитай старших": Noize MC взорвал Сеть мощным клипом-манифестом

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Noize MC /facebook.com/noizemc/

Популярный хип-хоп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) представил на своем YouTube-канале свежий клип, который называется Почитай Старших. Режиссером видео стал Ладо Кватания.

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Сам Алексеев называет свою новую работу манифестом о литературном труде, а также о том, зачем всем нам сегодня наследие поэтов прошлых веков и почему авторы никогда не перестанут заимствовать друг у друга. В треке можно услышать цитаты и отсылки ко многим знаменитым поэтам, включая Владимира Маяковского и Сергея Есенина. Их портреты также появляются и в самом видеоряде.

Клип Noize MC - Почитай старших за несколько часов набрал больше 250 тысяч просмотров, став хитом на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Бумбокс выпустили эмоциональный клип на трек ДШ