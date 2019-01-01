Между долгом и совестью: Бумбокс выпустили эмоциональный клип на трек ДШ

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Бумбокс - ДШ /facebook.com/boomboxfamily/

Популярный украинский музыкальный коллектив Бумбокс во главе с Андреем Хлывнюком, но уже в новом составе, представил свежий клип на русскоязычный трек ДШ. Стоит отметить, что работа вышла эмоциональной и остросоциальной.

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В клипе музыканты дополнили и еще больше раскрыли тему самой песни. Суть в том, что новинка от Бумбокса поднимает вопрос о сложности выбора, о приоритетах. Сам же главный герой, которого и сыграл фронтмен группы, должен определиться между своим долгом и совестью, встретившись со своими страхами.

Клип Бумбокс - ДШ вышел на официальном YouTube-канале коллектива.

Ранее сообщалось о том, что Charli XCX выпустила клип, снятый в Киеве на Троещине