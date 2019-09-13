"Непростое решение": Группа KAZKA отменила концерт в Киеве
Популярная украинская группа KAZKA должна была выступить с большим шоу во Дворце Спорта в Киеве 14-го ноября. Однако музыканты решили отменить концерт, сообщив о причинах на официальной страничке в Instagram.
Читай также: YouTube заблокировал хит группы KAZKA на две недели
Участники коллектива рассказали, что готовят масштабное шоу. "Мы приняли непростое, но необходимое решение - перенести наш сольный концерт на март следующего года. Почему? Мы не хотим, чтобы он стал очередным. Мы готовимся к лучшему шоу, в котором нам приходилось участвовать. И для создания такого нам еще нужно время", - сообщили артисты. Кроме этого, они добавили, что всех, кто уже купил билеты, ожидают сюрпризы, а также поблагодарили фанатов за понимание.
Маємо для вас важливу новину. Ми прийняли непросте, але необхідне рішення — перенести наш сольний концерт на березень наступного року. Чому? Ми не хочемо, щоб він став черговим. Ми готуємось до найкращого шоу, в якому нам доводилось брати участь. І для створення такого нам ще потрібен час. Певні, ви зрозумієте. P. S. для всіх, хто має квитки на руках ми готуємо невеличкі сюрпризи. Дякую, KAZKOVI, за те, що ви з нами. Любимо! ❤️
Концерт группы KAZKA в итоге состоится 4-го марта 2020-го в киевском Дворце Спорта.
Ранее сообщалось о том, что Таисия Повалий высказалась о скандале из-за концерта в Киеве