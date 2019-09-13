"Непростое решение": Группа KAZKA отменила концерт в Киеве

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KAZKA /facebook.com/kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA должна была выступить с большим шоу во Дворце Спорта в Киеве 14-го ноября. Однако музыканты решили отменить концерт, сообщив о причинах на официальной страничке в Instagram.

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Участники коллектива рассказали, что готовят масштабное шоу. "Мы приняли непростое, но необходимое решение - перенести наш сольный концерт на март следующего года. Почему? Мы не хотим, чтобы он стал очередным. Мы готовимся к лучшему шоу, в котором нам приходилось участвовать. И для создания такого нам еще нужно время", - сообщили артисты. Кроме этого, они добавили, что всех, кто уже купил билеты, ожидают сюрпризы, а также поблагодарили фанатов за понимание.

Концерт группы KAZKA в итоге состоится 4-го марта 2020-го в киевском Дворце Спорта.

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