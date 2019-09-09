"Развели меня": Гуф извинился за скандальный клип, а Тимати его удалил
Новый совместный клип российских рэперов Тимати и Гуфа - Москва был посвящен 872-летию столицы РФ. Однако не в этом его заслуга, а в том, что всего за короткое время он смог собрать почти полтора миллиона дизлайков и огромное количество негативных комментариев, в которых слушатели обвинили артистов в продажности, ведь песня вышла накануне выборов мэра вышеупомянутого города.
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Уже вечером 9 сентября Алексей Долматов (Гуф) опубликовал видео, в котором раскаялся в содеянном и даже принес свои извинения. Все это рэпер подкрепил тем что он не знал о политической ситуации в стране и о выборах, а также подчеркнул, что не получил за песню ни копейки. По его словам, его просто "развели".
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Кроме этого, Тимати также сделал заявление в Instagram, написав, что с клипом вышел перебор, а продолжать волну негатива он больше не хочет. Именно поэтому он и удалил клип Москва с YouTube.
Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал - моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.
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