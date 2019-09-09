"Развели меня": Гуф извинился за скандальный клип, а Тимати его удалил

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Тимати и Гуф /Скриншот с YouTube

Новый совместный клип российских рэперов Тимати и Гуфа - Москва был посвящен 872-летию столицы РФ. Однако не в этом его заслуга, а в том, что всего за короткое время он смог собрать почти полтора миллиона дизлайков и огромное количество негативных комментариев, в которых слушатели обвинили артистов в продажности, ведь песня вышла накануне выборов мэра вышеупомянутого города.

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Уже вечером 9 сентября Алексей Долматов (Гуф) опубликовал видео, в котором раскаялся в содеянном и даже принес свои извинения. Все это рэпер подкрепил тем что он не знал о политической ситуации в стране и о выборах, а также подчеркнул, что не получил за песню ни копейки. По его словам, его просто "развели".

Внимание! В видеоролике присутствует нецензурная лексика - 18+

Кроме этого, Тимати также сделал заявление в Instagram, написав, что с клипом вышел перебор, а продолжать волну негатива он больше не хочет. Именно поэтому он и удалил клип Москва с YouTube.

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