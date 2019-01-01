"Пробили дно": Новый клип Тимати и Гуфа жестко раскритиковали в Сети

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Тимати и Гуф /Скриншот с YouTube

Двое известных российских рэперов Тимати и Гуф уже сотрудничают не впервые, однако, если прошлая их совместная работа смогла найти своего слушателя, то эта обернулась для них провалом (о чем свидетельствуют рейтинги на YouTube). Музыканты представили клип на трек под названием Москва, который и посвятили своему городу.

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Видеоряд наполнен кадрами с обзором российской столицы, а сами артисты появились только вначале. К слову, в песне они читают о том, как любят свой город, будучи его коренными жителями, критикуют тех, кто выходит на митинги, хвалят Собянина (мэра Москвы) и многое другое.

Именно за все это слушатели и раскритиковали Тимати и Гуфа, отметив, что они смогли "пробить дно", а также заслужили негативные отзывы. Кто-то назвал их защитниками режима воров, кто-то продажными уродами, а кто-то представителями древней профессии. Кроме этого в комментариях набирают популярность различные версии одной из самых запоминающихся строк из данной песни. Также пользователи отметили, что исполнители уже никогда не отмоются, а сам Тимати подписал конец своей карьере.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Тимати и Гуф - Москва уже набрал более 3 миллионов просмотров, 58 тыс лайков и 950 тысяч дизлайков. Видео попало в тренды украинского YouTube.

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