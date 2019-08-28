Обматерил со сцены: Киркоров шокировал скандалом на Новой Волне

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Филипп Киркоров /facebook.com/kirkorovofficial

Популярный российский поп-исполнитель Филипп Киркоров, который недавно выступил с гастролями в оккупированном Крыму, попал в новый скандал. Певец шокировал своим поведением, когда обматерил со сцены работников музыкального фестиваля Новая Волна.

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Известно, что инцидент произошел во время репетиции, когда недовольный Киркоров начал жестко ругаться, регулярно выражаясь нецензурно при помощи бранных слов. "По*** мне на вам эфир прямой! Пока я не отрепетирую номер с камерами, полтора часа будете в*******ь со мной…", - выругался артист.

Видео содержит нецензурную лексику - 18+

Ранее сообщалось о том, что Таисия Повалий высказалась о скандале из-за концерта в Киеве