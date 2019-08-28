Обматерил со сцены: Киркоров шокировал скандалом на Новой Волне
Популярный российский поп-исполнитель Филипп Киркоров, который недавно выступил с гастролями в оккупированном Крыму, попал в новый скандал. Певец шокировал своим поведением, когда обматерил со сцены работников музыкального фестиваля Новая Волна.
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Известно, что инцидент произошел во время репетиции, когда недовольный Киркоров начал жестко ругаться, регулярно выражаясь нецензурно при помощи бранных слов. "По*** мне на вам эфир прямой! Пока я не отрепетирую номер с камерами, полтора часа будете в*******ь со мной…", - выругался артист.
Видео содержит нецензурную лексику - 18+
Вот такая репитиция Филиппа Киркорова @fkirkorov на "Новой Волне 2019" в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю многие таким его не видели.😉 ⠀ #киркоров#новаяволна2019#филиппкиркоров#новаяволна#новаяволнасочи#филиппкиркоров2019#киркоров2019#новаяволнакиркоров#sochi#sochi2019#сочи2019
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