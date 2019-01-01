Стеснение пропало: Киркоров разделся и принял роды в новом клипе

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Знаменитый певец Филипп Киркоров не так давно выпустил новый летний хит под названием Стеснение пропало, который порадовал слушателей. Теперь же на YouTube вышел полноценный клип на эту песню, который успел обрести ажиотаж в Сети.

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В клипе, который по сюжету создал искусственный интеллект, Киркоров предстал в нескольких образах - в одной из сцен он принял роды, в другой оголился, чтобы последовать за нудистами, а также стал охотником, танцором, учителем, а в конце перенесся в будущее, чтобы занять трон настоящего короля вечеринок.

За несколько часов клип Филиппа Киркорова - Стеснение пропало посмотрели 40 тысяч раз на YouTube-канале StarPro.

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид порвал YouTube новой песней