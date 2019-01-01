Экшен-комедия: Николай Басков выпустил новый яркий клип

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Басков представил новый необычный и смешной клип /скриншот с YouTube

Популярный певец Николай Басков выпустил новый клип-фильм на трек Караоке, который идет двадцать минут. В нем присутствует необычный сюжет и яркие образы, а также там снялись Филипп Киркоров, Яна Кошкина, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин и другие звезды.

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По сюжету - исполнитель снимается в клипе, играя самых разных персонажей: то сильного героя в индийском фильме, то паренька из народных сказок, а то и персонажа из фантастики с отсылкой на Звездные Войны. Басков также иронизирует над собой, заявляя, что он опозорился, но зато всегда может снять извинения, как это было с клипом Ибица.

Кроме этого, в видеоработе Николай постоянно рекламирует самые разные товары, но сам он называет это высмеиванием рекламных интеграций в клипах других артистов, где также есть странные герои и глупый сюжет.

Клип-фильм Николая Баскова - Караоке набрал 6,9 миллионов просмотров, 40 тысяч лайков и 7 тысяч дизлайков.

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