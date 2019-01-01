"Интересный и страстный": Как отреагировали соцсети на клип LOBODA - Пуля-дура

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LOBODA выпустила новый клип /instagram.com/lobodaofficial

Знаменитая украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) совсем недавно выпустила новый трек Пуля-дура, который положительно оценили фанаты. Теперь же на ее YouTube-канале появился горячий клип, уже ставший популярным.

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Музыкально видео было снято в нескольких локациях, а также с разными костюмами, в которых предстала Лобода. Картинка и сюжет получились похожими на фильмы-вестерны, а кроме этого в клипе присутствует качественная постановка, зрелищная хореография и даже постельные сцены.

Зрители прокомментировали сразу, что видео получилось качественным, как и многие ее работы, и отметили те сцены, которые им показались лучшими. Фанаты также похвалили Светлану, назвав ее горячей штучкой и похвалив всю ее команду, а клип - бомбой, подчеркнув, что он похож на короткометражный фильм. Стоит отметить, что подписчики высоко оценили еще и операторскую работу, как и другие составляющие данного видео.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип LOBODA - Пуля-дура за сутки набрал более 600 тысяч просмотров, 25 тысяч лайков и 4 тысячи дизлайков. Видео заняло 24-ое место в трендах YouTube.

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