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"Гармонично и сексуально": Как отреагировали соцсети на новый клип MARUV

Певица выпустила совместный клип с диджеем Mosimann на трек Mon Amour
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Maruv выпустила новый клип
Maruv выпустила новый клип
/скриншот с YouTube

Украинская исполнительница MARUV совсем недавно презентовала новый клип на трек Mon amour, сделанный совместно со шведским диджеем Mosimann. Видеоработа попала в тренды, а также стала обсуждаемой в Сети.

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В клипе, снятом в сине-черных тонах, Maruv в образе блондинки предстала в облегающем наряде. Она станцевала на пилоне, а вместе с ней зрелище дополнял шоу-балет. Музыкант Mosimann также принял участие в музыкальном видео.

Зрители комментируют трек и клип, подчеркивая бархатный субтон, сексуальный французский и классный костюм певицы. Некоторые поддерживают мнение, что это не лучшая работа Maruv, однако она, на их взгляд, превосходит композиции других исполнителей. Также слушатели рассказали, что песня и видео им понравились не с первого раза, а некоторые сказали, что все в целом вышло гармонично и сексуально.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Клип Maruv и Mosimann - Mon Amour посмотрели 1 миллион раз, а также он занял 9-ое место в трендах YouTube.

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MARUV Mosimann Mon Amour клип реакция соцсетей тренды YouTube Все теги
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