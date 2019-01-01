"Гармонично и сексуально": Как отреагировали соцсети на новый клип MARUV

Поделись







Maruv выпустила новый клип /скриншот с YouTube

Украинская исполнительница MARUV совсем недавно презентовала новый клип на трек Mon amour, сделанный совместно со шведским диджеем Mosimann. Видеоработа попала в тренды, а также стала обсуждаемой в Сети.

Читай также: "Красиво и атмосферно": Как отреагировали соцсети на новый клип Насти Каменских

В клипе, снятом в сине-черных тонах, Maruv в образе блондинки предстала в облегающем наряде. Она станцевала на пилоне, а вместе с ней зрелище дополнял шоу-балет. Музыкант Mosimann также принял участие в музыкальном видео.

Зрители комментируют трек и клип, подчеркивая бархатный субтон, сексуальный французский и классный костюм певицы. Некоторые поддерживают мнение, что это не лучшая работа Maruv, однако она, на их взгляд, превосходит композиции других исполнителей. Также слушатели рассказали, что песня и видео им понравились не с первого раза, а некоторые сказали, что все в целом вышло гармонично и сексуально.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Maruv и Mosimann - Mon Amour посмотрели 1 миллион раз, а также он занял 9-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Николай Басков выпустил новый яркий клип