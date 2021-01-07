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Егор Крид выпустил юмористический клип с Игорем Крутым и Гариком Харламовым

Популярный хип-хоп-исполнитель попал в тренды с клипом Крутой
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Егор Крид выпустил клип с Игорем Крутым
Егор Крид выпустил клип с Игорем Крутым
/instagram.com/egorkreed

Знаменитый русскоязычный хип-хоп исполнитель и представитель лейбла Black Star Егор Крид представил новый клип на трек Крутой, в котором есть большая доля юмора и звездные гости. Видео уже попало в тренды YouTube и продолжает набирать популярность с огромной скоростью.

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В самой песне Егор обыгрывает слово Крутой, сравнивая себя с Игорем Крутым, который, кстати говоря, снялся в одной из главных ролей в музыкальном видео. Крид провел параллели с известным музыкантом, заметив, что оба они сотрудничали с Тимати, а также связаны еще несколькими людьми. Стоит добавить, что в клипе сыграли самих себя музыкант Игорь Николаев и юморист Гарик Харламов в финальном скетче и неудачных дублях.

Клип Егор Крид - Крутой за сутки посмотрели 1,6 миллионов раз, поставили 101 тысячу лайков и 39 тысяч дизлайков. Видеоработа попала на 5-ое место в тренды YouTube.

Ранее сообщалось о том, что пародия на Тимати взорвала YouTube

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Егор Крид Игорь Крутой Гарик Харламов Игорь Николаев клип Крутой тренды YouTube Все теги
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